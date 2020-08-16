Фото беременной жены Преснякова на отдыхе возмутило поклонников

https://static.news.ru/photo/34e944d2-df7c-11ea-9735-fa163e074e61_660.jpg Владимир Пресняков и Наталья Подольская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Снимок беременной Натальи Подольской на отдыхе в Турции вызвало волну негодования у пользователей. Жена Владимира Преснякова опубликовала снимок с пляжа, где она сидит с подругой и её маленькими детьми.

Открыли Турцию и мы, конечно, ломанулись, — подписала фото Подольская.

Несмотря на яркое, солнечное и жизнерадостное настроение, которое передаёт фотография, у пользователей она вызвала совершенно противоположную реакцию. Подольской напомнили, что сейчас в мире пандемия коронавируса, что здоровье жены артиста в этом положении наиболее уязвимо.

Певицу призвали позаботиться о будущем ребёнке, уж если она совсем не думает о себе. «То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился», «Как вы можете? Странно, что вы совсем не заботитесь о себе», возмущались пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Подольская скоро снова станет мамой. У артистки и её супруга, музыканта Владимира Преснякова-младшего, уже есть общий сын восьми лет.