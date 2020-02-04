https://static.news.ru/photo/f2b0ef20-4773-11ea-9d78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журнал Forbes составил список самых успешных авторов подкастов.

Возглавил рейтинг стендап-комик и спортивный комментатор Джо Роган. Свой подкаст The Joe Rogan Experience он запустил в 2009 году. В своём шоу он беседует с комиками, актёрами, спортсменами, политиками и адептами теории заговора. Именно во время подкаста Джо Рогана американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск впервые покурил марихуану. В 2019 году Роган заработал $30 млн.

Вторую строчку заняли ведущие подкаста My Favorite Murder Карен Килгарифф и Джорджия Хардстарк. Главной темой шоу женщины выбрали истории о реальных преступлениях. За минувший год они заработали $15 млн.

На третьем месте — ведущий шоу The Dave Ramsey Show Дэйв Рэмси. В ходе своих подкастов он даёт слушателям советы о финансах и вкладах. В 2019 году он заработал $15 млн.

Также в первую пятёрку вошли актер Дэкс Шепард и бывший спортивный комментатор Билл Симмонс, заработавшие $9 млн и $7 млн соответственно.

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