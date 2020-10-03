Фомин: «Шепелеву нужно поделиться ребёнком с бабушкой и дедушкой»

https://static.news.ru/photo/0eacfae8-05b0-11eb-bfd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Шепелев должен позволить родителям Жанны Фриске видеть их внука Платона, который проживает с отцом. Такое мнение высказал певец Митя Фомин.

Когда я слышу про разлад в её семье, мне хочется сказать: «Дима, надо отпустить и поделиться ребёнком с бабушкой и дедушкой. Это ваш общий ребёнок. Это чудовищно, странно. Я призываю примириться во имя Жанны, во имя её светлого, абсолютно непоколебимого образа, — отметил друг Жанны Фриске в программе «Привет, Андрей!».

По словам артиста, он скучает по подруге. Она была необыкновенным человеком.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев.

Ранее российская певица Ольга Орлова стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» и рассказала о непростых отношениях с избранником Жанны Фриске Дмитрием Шепелевым. Она вспомнила, как ведущий запрещал ей навещать больную Жанну, когда она проходила лечение в США, писал NEWS.ru.