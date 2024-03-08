Физиономист раскрыл, все ли в порядке у Пугачевой со здоровьем Физиономист Воеводин: со здоровьем у Пугачевой нет никаких проблем

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Со здоровьем Аллы Пугачевой все в порядке, заявил в беседе с NEWS.ru физиономист Олег Воеводин, который посмотрел видео Примадонны с оскорблением Стаса Михайлова. По его словам, все происходящее в кадре — комическая сцена, которая исполнена с присущим звезде актерским мастерством.

Насчет здоровья Пугачевой можете не переживать, у нее все в порядке, это точно. Никаких проблем. Так как у нее форма лица «огонь — вода», можно сказать, что все видео, от первой до последней секунды, это комическая сценка. Огонь — это вначале все серьезно, ту-ту-ту, а в конце она называет Михайлова плохим словом... Она умеет в конце поддать юморка, это ее актерское мастерство, она в образе, но не более того, — заявил Воеводин.

Оскорбление Михайлова — это не более чем шутка, уверен эксперт. По его словам, певец знаком с Примадонной очень давно, поэтому он не относится к таким словам серьезно.

Возможно, у них такая договоренность, просто она его копирует и троллит, не более того, — добавил эксперт.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что конфликт Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова не является смешным, несмотря на то, что в нем присутствует некоторый юмор. По его словам, женщина такого уровня, как Примадонна, не должна делать подобные заявления, так как это просто недостойно.