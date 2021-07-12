Федосеева-Шукшина назвала, кто украл все её деньги и дорогое кольцо

Лидия Федосеева-Шукшина обвинила свою помощницу Татьяну Парамонову в краже крупной суммы денег и кольца с бриллиантом. По мнению адвокатов, помощница специально распускала слухи об актрисе, поссорила её с дочерью Ольгой, а потом воспользовалась ситуацией и завладела банковской картой и документами хозяйки, сообщает ФАН.

В результате с карты Федосеевой-Шукшиной были списаны 470 тысяч рублей, из дома пропали два миллиона евро и очень дорогое ювелирное украшение. Народная артистка направила помощнице требование вернуть деньги и снова обратилась за помощью к защищавшим её в скандальном процессе с Алибасовым юристам.

По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник, карта актрисы удерживается её приятельницей незаконно. Если Парамонова не вернёт её и не отчитается за списанную сумму, то на неё будет составлен иск в суд. Также предполагаемую воровку ждёт разбирательство со стороны полиции, так как её поступок тянет на уголовную статью.

По подсчётам Ольги, с карты было списано порядка 470 тысяч рублей. Установлено, что указанные денежные средства были сняты в банкомате без присутствия Федосеевой-Шукшиной. Куда и кем были потрачены эти деньги, выясняют следователи в рамках проведения доследственной проверки, — рассказала адвокат.

Ранее младшая дочь народной артистки РСФСР Ольга прокомментировала скандал, разгорающийся вокруг имени матери. Ольга рассказала, что видела запись с камеры, которая есть в распоряжении полиции, и узнала человека, снявшего деньги с карты её матери через банкомат в подмосковном городе Истра.