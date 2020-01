https://static.news.ru/photo/d2464054-3081-11ea-a2ea-fa163e074e61_660.jpg Хейли Болдуин и Джастин Бибер Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Модель Хейли Болдуин устала от негативных комментариев в соцсетях, которые пишут ей поклонники американской певицы Селены Гомес. Хейтеры считают, что Болдуин, в отличие от Гомес, не пара певцу Джастину Биберу.

Дочь актёра Стивена Болдуина призналась, что ей очень больно от того, что общество не видит её настоящей. Девушка добавила, что социальные сети — это рассадник жестокости по отношению друг к другу, где люди прибегают к ненависти и оскорблениям, пишет «Газета.ру».

Мне очень больно от того, что люди постоянно сравнивают тебя с другими, делают поспешные выводы и предположения. Больно не соответствовать определённым стандартам... этот список можно продолжать и продолжать, — написала модель в Instagram.

Джастин Бибер встречался в Селеной Гомес с 2011 по 2013 год. В 2018 году Бибер сыграл свадьбу с Болдуин.

В конце 2019 года канадский певец анонсировал концертный тур. Гастроли Бибера начнутся 14 мая в городе Сиэтл американского штата Вашингтон. В качестве последней даты в настоящее время указан концерт в Ист-Ратерфорд штата Нью-Джерси, куда артист приедет после канадской части тура. Кроме того, Бибер объявил в опубликованном видео, что 3 января у него выйдет новая песня Yummy. Также фанов ждут новый документальный фильм о певце 31 декабря и альбом, точная дата выхода которого пока не известна.

Как писал NEWS.ru, в октябре американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом. По мнению поклонников, композиция Lose You to Find Me посвящена Джастину Биберу.