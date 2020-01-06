Хейли Болдуин и Джастин Бибер Хейли Болдуин и Джастин Бибер Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Модель Хейли Болдуин устала от негативных комментариев в соцсетях, которые пишут ей поклонники американской певицы Селены Гомес. Хейтеры считают, что Болдуин, в отличие от Гомес, не пара певцу Джастину Биберу.

Дочь актёра Стивена Болдуина призналась, что ей очень больно от того, что общество не видит её настоящей. Девушка добавила, что социальные сети — это рассадник жестокости по отношению друг к другу, где люди прибегают к ненависти и оскорблениям, пишет «Газета.ру».

Мне очень больно от того, что люди постоянно сравнивают тебя с другими, делают поспешные выводы и предположения. Больно не соответствовать определённым стандартам... этот список можно продолжать и продолжать, — написала модель в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

I would say my most favorite part of existing is human connection. I absolutely love connecting with other people, I love finding common interests between me and others, hearing people’s story, I love laughing with others, and I love crying with others. I feel so very very deeply. My heart explodes with happiness when my friends and family are happy and my heart feels crushed when they are hurting and sad. The reason I say all of this is: because I love to connect, I do my best to expose my heart which means I love freely and I empathize deeply, and because of that I also hurt very easily when I feel like people don’t see my heart and see me for who I am and the reason I’m even sharing this, is because Instagram, Twitter etc is SUCH a breeding ground for cruelty towards each other, and because people don’t take the time to connect with each other on an honest level before they resort to hatred, it starts to damage what could be really beautiful human interaction and connection. I could sit here all day and say the hate doesn’t bug me, that the words that are said don’t affect me. But NEWS FLASH: it hurts to be torn apart on the internet!!! It hurts to be compared to other human beings every single day, it hurts for people to jump to conclusions and make assumptions. It hurts to be called names, and to feel like you don’t measure up to a certain standard.. the list goes on and on. I share this only because it weighs often on my heart and because it’s important to be honest about how these things affect us mentally and emotionally. Hopefully it speaks to someone struggling with the same. with that being said Happy New Year. Let’s connect more in 2020 :)

Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber)

Джастин Бибер встречался в Селеной Гомес с 2011 по 2013 год. В 2018 году Бибер сыграл свадьбу с Болдуин.

В конце 2019 года канадский певец анонсировал концертный тур. Гастроли Бибера начнутся 14 мая в городе Сиэтл американского штата Вашингтон. В качестве последней даты в настоящее время указан концерт в Ист-Ратерфорд штата Нью-Джерси, куда артист приедет после канадской части тура. Кроме того, Бибер объявил в опубликованном видео, что 3 января у него выйдет новая песня Yummy. Также фанов ждут новый документальный фильм о певце 31 декабря и альбом, точная дата выхода которого пока не известна.

Как писал NEWS.ru, в октябре американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом. По мнению поклонников, композиция Lose You to Find Me посвящена Джастину Биберу.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях