https://static.news.ru/photo/5abf5fd0-c406-11e9-b793-fa163e074e61_660.jpg Ким Кардяшьян Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Шесть пальцев на ноге американской звезды Интернета и фотомодели Ким Кардашьян обнаружили её подписчики в Instagram.

Участница популярного в США реалити-шоу выложила на своей странице фото со съёмок вместе со сводной сестрой Кайли Дженнер. Обе девушки были в нарядах, открывающих ноги и прозрачных босоножках.

Пользователи сети пишут в комментариях, что при увеличении, на кадре отчётливо виден шестой палец на левой ступне.

Некоторые предполагают, что это неудачная работа фото редактора, другие считают, что у неё действительно есть шестой палец на ступне и требуют объяснений.

Ранее News.ru писал, что Кардашьян опубликовала снимок своего двухмесячного сына Псалма.