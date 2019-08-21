Шесть пальцев на ноге американской звезды Интернета и фотомодели Ким Кардашьян обнаружили её подписчики в Instagram.
Участница популярного в США реалити-шоу выложила на своей странице фото со съёмок вместе со сводной сестрой Кайли Дженнер. Обе девушки были в нарядах, открывающих ноги и прозрачных босоножках.
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Kylie’s favorite is the nude bottle, I think mine is the pink! She’s been wearing my perfumes forever so this collab is extra special because I know how much she loves the process. Finding her perfect scent was impossible so we narrowed it down to her three favorites! Kkwfragrance.com Aug 23rd.
Пользователи сети пишут в комментариях, что при увеличении, на кадре отчётливо виден шестой палец на левой ступне.
Некоторые предполагают, что это неудачная работа фото редактора, другие считают, что у неё действительно есть шестой палец на ступне и требуют объяснений.
Ранее News.ru писал, что Кардашьян опубликовала снимок своего двухмесячного сына Псалма.