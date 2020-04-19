Фанатов восхитила мама Димы Билана

https://static.news.ru/photo/2c4dc6a0-8233-11ea-82e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: bilanofficial/instagram.com

Певец Дима Билан, как и большинство сознательных людей, соблюдает самоизоляцию. Он проводит время во время ограничительных мер из-за коронавируса в своём подмосковном доме вместе с семьёй. Звезда российской поп-сцены поделился с подписчиками в Instagram трогательным кадром со своей мамой и поздравил её с днём рождения.

Нина Дмитриевна, мама! Долгих тебе и счастливых десятилетий! С днем рождения, любим, — написал певец.

Фанаты Димы Билана сразу же поддержали артиста и начали восхищаться красотой женщины. Также подписчики отметили, что Дима и мама очень похожи «как две капли воды».

Нине Дмитриевне самых наилучших пожеланий и наполненных самым солнечным светом и теплом десятилетий! И детей всегда рядом! — пишут в социальных сетях.

Певец при этом не раз говорил, что его родители не публичные люди и не любят, когда их фото публикуют в соцсетях.