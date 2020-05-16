Фадеев заявил о решении перестать работать с артистами

https://static.news.ru/photo/247d284c-9784-11ea-8216-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Продюсер и композитор Максим Фадеев в эфире Первого канала на шоу «Вечерний Ургант» заявил, что больше не станет сотрудничать с артистами.

Таким образом музыкант отреагировал на шуточное предложение ведущего программы Ивана Урганта собрать группу «Золото». В коллектив, как подчеркнул шоумен, могли бы войти артисты возраста продюсера Иосифа Пригожина, который также был участником «Вечернего Урганта».

На это Фадеев ответил, что больше с артистами не работает.

Спасибо, я с артистами больше как-то не работаю, слава богу. Теперь я работаю только с творцами, — сказал Фадеев в эфире вечернего шоу.

Кого именно продюсер подразумевал под словом «творец», он уточнять не стал.

Как ранее писал NEWS.ru, Фадеев признался, что закрыл свой лейбл MALFA, потому что устал от «мелкого воровства».

По его словам, сотрудники «тащили камеры, шнуры, батарейки». Он устал от этого и решил распустить коллектив.