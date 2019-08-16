https://static.news.ru/photo/888ea676-c02f-11e9-a1b4-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что наступившие в его жизни перемены делают его счастливым. Своими размышлениями он поделился в Instagram.

Подписчики сразу же решили, что продюсер не перестаёт радоваться прекращению работы с певицей Наргиз Закировой.

Жаль, что лето уходит. Я так люблю это время. Раньше я очень боялся перемен, а теперь я счастлив, что они наступают! — написал Фадеев.

Он также выразил сожаление, что так поздно осознал это.

Ранее News.ru писал, что Фадеев после расторжения контракта с Наргиз начал уделять большое внимание психологической прозе. На своей странице в Instagram он разместил цитату из романа писателя Эльчина Сафарли «Мне тебя обещали».

Продюсерский центр MALFA расторг контракт с Наргиз из-за неоднократных срывов концертов с её стороны. Фадеев также отказался от своих обязательств по туру певицы, запланированному на август. Наргиз, в свою очередь, обвинила продюсера в травле.