«Евровидение, встречай!»: Киркоров показал, в каком виде поедет в Роттердам

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Максим Галкин сообщил, что в возрасте 93 лет ушёл из жизни директор школы, в которой он учился. Это Юрий Завельский, его юморист считает близким ему человеком, написал Галкин в Instagram.

Шоумен опубликовал в своём микроблоге фото, на котором он запечатлён с учителем. Снимок был сделан в 2017 году, на тот момент педагогу исполнилось 90 лет. Галкин с грустью отметил, что...