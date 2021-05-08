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«Евровидение, встречай!»: Киркоров показал, в каком виде поедет в Роттердам

00:59, 09 мая 2021
Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Филипп Киркоров показал наряд, в котором будет сопровождать свою протеже Наталью Гордиенко на Евровидении в Роттердаме. Артист отправился покорять мировую сцену в тотальном луке французской марки Louis Vuitton.

Киркоров продюсирует на конкурсе «Евровидение-21» молдавскую певицу Наталью Гордиенко. Он уверен, что ему и его протеже удастся «зажечь» в Роттердаме.

На Роттердам! Евровидение, встречай, — подписал фото король российской эстрады.

Бывший муж Аллы Пугачёвой описывает будущее выступление Гордиенко как «фантастической красоты номер».

Я рад, что наш Sugar, который создавала международная команда, прозвучит на весь мир. Держите за нас кулачки! Мы полетели! — обращается к поклонникам артист.

Как сообщалось ранее, зрители недовольны выступлением протеже Киркорова Натальи Гордиенко, которая выступит на Евровидении от Молдавии. Клип с выступление артистки Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram.

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