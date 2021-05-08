«Евровидение, встречай!»: Киркоров показал, в каком виде поедет в Роттердам

Филипп Киркоров показал наряд, в котором будет сопровождать свою протеже Наталью Гордиенко на Евровидении в Роттердаме. Артист отправился покорять мировую сцену в тотальном луке французской марки Louis Vuitton.
Киркоров продюсирует на конкурсе «Евровидение-21» молдавскую певицу Наталью Гордиенко. Он уверен, что ему и его протеже удастся «зажечь» в Роттердаме.
На Роттердам! Евровидение, встречай, — подписал фото король российской эстрады.
Бывший муж Аллы Пугачёвой описывает будущее выступление Гордиенко как «фантастической красоты номер».
Я рад, что наш Sugar, который создавала международная команда, прозвучит на весь мир. Держите за нас кулачки! Мы полетели! — обращается к поклонникам артист.
Как сообщалось ранее, зрители недовольны выступлением протеже Киркорова Натальи Гордиенко, которая выступит на Евровидении от Молдавии. Клип с выступление артистки Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram.