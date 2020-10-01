Евгений Плющенко прокомментировал рождение сына

https://static.news.ru/photo/92628c78-0410-11eb-acae-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что сенсаций, связанных с именем его новорождённого сына, следует ожидать и в дальнейшем. Таким образом он прокомментировал новость о пополнении в его семье.

Как я и говорил, это только начало, — отметил спортсмен в интервью РИА Новости.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Яна Рудковская и Плющенко снова стали родителями. У них родился сын Арсений. Малыш стал вторым сыном для пары и четвёртым для его мамы.

В конце сентября продюсер намекала на то, что в их семье скоро появится ещё один ребёнок. Рудковская рассказала о том, что долго пыталась забеременеть после рождения третьего сына Александра, но все попытки были тщетны. Отказаться от желания родить самостоятельно Яна решила благодаря Филиппу Киркорову.

Как писал NEWS.ru, турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая широкую известность благодаря сериалу «Великолепный век», подтвердила слухи о своей беременности. Артистка станет мамой во второй раз.