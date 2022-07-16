Ирина Шейк после шквала критики в свой адрес за публикацию «Russianzz on Wednaday» ответила хейтерам. Модель решила перевести острую ситуацию в шутку, пообещав в своём блоге больше «никакой политики».
Иногда салат — это просто салат. Обещаю, что никаких зашифрованных посланий или политический комментариев здесь нет. Всем любви, — написала 36-летняя знаменитость.
Скандал разразился после того, как Шейк опубликовала в соцсетях пост, где показала русскую баню, которую она посещает по традиции, а также салат оливье. Пост она подписала «Russianzz on Wednaday», где первое слово написало через латинские Z, которые ассоциируются с российской спецоперации на Украине.
После этого на русскую звезду обрушились критики, а западные таблоиды даже призвали крупные фирмы разорвать с ней контракты. Большинство поклонников супермодели отреагировали на скандал с юмором. «Скоро нам всем запретят дышать», «Ира, ты для нас звезда! Запад в своем стиле, конечно!», пишут пользователи.
Ранее сообщалось, что после шквала критики Шейк удалила фото, выложив позднее такое же, но уже без подписи.