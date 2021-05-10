«Это неприятно»: Никас Сафронов рассказал о домогательствах клиентки

https://static.news.ru/photo/60cf6492-b220-11eb-82c3-96000091f725_660.jpg Никас Сафронов Фото: facebook.com/NikasSafronovNikasSafronov

Художник Никас Сафронов подвергся домогательствам со стороны клиентки во время работы над картиной. Об этом художник признался в интервью 5-tv.ru.

К Сафронову обратился бизнесмен из Швейцарии, который попросил написать его супругу в обнажённом виде. По словам художника, женщина начала приставать к нему сразу же, что было очень неприятно.

То руку положит чуть ниже живота, то смотрит пристально в глаза, но пройдёт мимо и как бы невзначай нежно заденет меня. В итоге она столь сильно раскрепостилась, что стала меня домогаться — просто прямым текстом заявила, что хочет со мной переспать, — рассказал он.

Сафронов отметил, что не воспринимает натурщиц как женщин. Для него они объекты, которые нужно изобразить, однако не все это понимают. Он подчеркнул, что к той клиентке у него не было никаких чувств.

Я могу за вечер влюбиться три раза — но если симпатии нет, то никакого романтического флёра быть не может. Мне это неприятно, — поделился художник.

Он добавил, что был вынужден отказаться от работы и вернуть заказчику деньги. При этом клиентка ещё долго преследовала его, писала и звонила ему, но он не стал отвечать ей взаимностью.

Ранее телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого больше года назад девять женщин обвинили в харассменте. Она отметила в беседе с певцом, что ни одна из женщин не обратилась в суд и не представила доказательств домогательств.