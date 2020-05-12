«Это бестолково»: Анфиса Чехова объяснила, почему не носит маску

https://static.news.ru/photo/0e9f477e-aab0-11e9-b357-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Чехова Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Анфиса Чехова призналась, что носила медицинскую маску только на заре эпидемии коронавируса, и не строго соблюдает режим самоизоляции.

Сначала я ходила с маской, а потом поняла, что это бестолковая история. Стараюсь держать социальную дистанцию, когда выезжаю на работу, — рассказала она в интервью Teleprogramma.pro.

Она также добавила, что периодически встречается с друзьями, чтобы пообщаться и поиграть в настольные игры. Своего сына Соломона телезвезда тоже не держит взаперти, периодически отпуская его к бабушкам и отцу.

Рекомендация носить медицинские маски и перчатки в общественных местах столицы становится обязательным требованием с 12 мая. Также, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, комплект защитных средств необходимо надевать в такси и на рабочих местах. Штраф за нарушение требования составит 4 тысячи рублей за нахождение без маски в общественном месте, 5 тысяч — за появление без защиты в транспорте.

Ещё в конце февраля Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации о ношении медицинских масок. Из них следует, что надевать эти средства защиты необходимо лишь людям с «простудными симптомами». Обычные марлевые маски нужны, чтобы больной при кашле или чиханьи не сильно распространил инфекцию вокруг себя. Причём такие средства защиты рекомендуется выбрасывать спустя два часа использования.

За последние сутки в Москве выявили 5392 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 121 301 случай коронавируса, писал NEWS.ru.