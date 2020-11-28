Эмин Агаларов опубликовал редкое фото с отцом-олигархом

https://static.news.ru/photo/baa77520-318a-11eb-beaa-fa163e074e61_660.jpg Эмин Агаларов Фото: eminofficial/instagran.com

Певец Эмин Агаларов поделился с подписчиками фотографией, на которой он и бизнесмен Араз Агаларов стоят вдвоём у моря.

Давно не проводили время вдвоём, — подписал пост певец.

Подписчики тут же отметили, что отец певца находится в прекрасной форме. Комментарий к посту оставила и близкая подруга Эмина Наталья Ионова (Глюкоза). Она написала «Люблю» под фотографией отца и сына.

Состояние Араза Агаларова оценивается в $1,7 миллиарда. Бизнесмен занял 55 строчку в списке богатейших людей России по версии Forbes. Араз Агаларов — кандидат экономических наук. В 1998 году защитил диссертацию на тему «Формирование и использование фонда заработной платы на примере предприятия связи».

Недавно Эмин поругался с композитором Игорем Крутым и потребовал от него публичных извинений. Агаларов возмутился высказыванием композитора Игоря Крутого, который в интервью YouTube-каналу «Алёна, блин!» рассказал о конфликте между ними двумя и продюсером Максимом Фадеевым. Крутой заявил, что артисты хотели организовать музыкальную премию. Но против этого высказались Фадеев и Эмин. Якобы музыкальный продюсер не захотел, чтобы композитор был главным, а певец будто бы присвоил $1,5 млн.

Как писал NEWS.ru, ранее Композитор Юрий Лоза заявил, что директоров новогоднего шоу не интересует мнение народа, а их цель заключается только в заработке денег. Музыкант назвал «Голубой огонёк» коммерческой структурой и отметил, что уже много лет его и близко не подпускают к данной программе, несмотря на то что у него уже 15 лет как готов настоящий праздничный хит.