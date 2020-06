Эмин опубликовал фото с Трампом в честь дня рождения главы США

https://static.news.ru/photo/f3168e30-aed3-11ea-8b15-fa163e074e61_660.jpg Эмин Агаларов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Эмин Агаларов в Instagram поздравил президента США Дональда Трампа с 74-м днём рождения.

По мнению артиста, американский лидер сможет сделать Соединённые Штаты сильной державой.

Своё поздравление он сопроводил рядом совместных снимков. В своё время певец дружил с именинником. Так, когда он ещё не стал главой США, то принимал участие в съёмках одного из клипов Эмина.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании. Прежний — «Сохраним Америку великой!» (Keep America Great!) — потерял актуальность из-за упадка экономики ввиду пандемии коронавируса. Так, за последние недели он пытался вернуться к слогану предыдущей президентской гонки «Сделаем Америку вновь великой», а также пробовал такие фразы, как «Переход к величию» (Transition to Greatness) и «Лучшее ещё впереди» (The Best is Yet to Come).