https://static.news.ru/photo/2624cfa6-2f88-11ea-8728-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Боярская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Боярская отправилась вместе с семьёй на новогодние каникулы в жаркие страны. Там, на берегу океана, она забыла обо всех заботах, в том числе и необходимости тратить время на макияж.

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото без косметики.

Не верю я, конечно, во все эти «как год встретишь, так и проведёшь», но, если хотя бы немного будет похоже, будет круто! — прокомментировала она снимок на фоне заката.

Боярская не раз подчёркивала, что променяла бы с лёгкостью популярность на домашние хлопоты. Этим летом она отказалась сниматься в нескольких фильмах, чтобы побыть с детьми на даче.

Ранее NEWS.ru писал, что чёрно-белое фото похудевшей Елизаветы Боярской озадачило поклонников. На фотографии актриса позирует в полупрофиль в чёрном наряде. Внимание зрителей привлёк броский макияж и её чрезмерная худоба.