Елизавета Боярская отправилась вместе с семьёй на новогодние каникулы в жаркие страны. Там, на берегу океана, она забыла обо всех заботах, в том числе и необходимости тратить время на макияж.
Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото без косметики.
Не верю я, конечно, во все эти «как год встретишь, так и проведёшь», но, если хотя бы немного будет похоже, будет круто! — прокомментировала она снимок на фоне заката.
Боярская не раз подчёркивала, что променяла бы с лёгкостью популярность на домашние хлопоты. Этим летом она отказалась сниматься в нескольких фильмах, чтобы побыть с детьми на даче.
Ранее NEWS.ru писал, что чёрно-белое фото похудевшей Елизаветы Боярской озадачило поклонников. На фотографии актриса позирует в полупрофиль в чёрном наряде. Внимание зрителей привлёк броский макияж и её чрезмерная худоба.
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