https://static.news.ru/photo/2fe527d8-2877-11ea-b7a7-fa163e074e61_660.jpg Елена Летучая Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Елена Летучая подала иск к телеканалу НТВ на сумму 50 миллионов рублей за моральный ущерб, причинённый ей в программе, где обсуждалась её личная жизнь.

Летучая заявила об этом в эфире «Вечернего шоу с Анной Довлатовой» на «Русском радио».

Публичные люди очень незащищённые. Кто угодно может про них наговорить. Первый путь — отвечать, второй — не отвечать. Но тогда за тебя решают все и комментируют то, чего нет. Эта ситуация коснулась детей, — сказала ведущая.

Как ранее писал NEWS.ru, суд одобрил иск Роскомнадзора к интернет-журналу «7×7». Штраф для учредителя составит 20 тысяч рублей.