Эксперт оценил образ звезды «Уральских пельменей» Михалковой

https://static.news.ru/photo/059e4190-1c54-11eb-ad55-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михалкова Фото: mihalkova/instagram.com

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова выложила в Сети фото в джинсах-скинни и высоких сапогах. Дизайнер одежды Сергей Никулин прокомментировал этот образ.

По словам Никулина, у звезды на фото образ больше классический, чем модный. Скинни уже потеряли свою актуальность, и сейчас больше в тренде свободные и даже мешковатые модели, однако это не значит, что их нужно полностью исключить из гардероба.

Есть понятие моды, а есть стиля. И если в стилистике образа необходимы скинни, то их можно примерить, — цитирует его Teleprogramma.pro.

Кроме того, он высоко оценил вставки на джинсах у пояса под цвет кожи и предположил, что именно этот притягательный эффект актриса поставила во главе угла, привлекая внимание к своей фигуре.

Ранее Юлия Михалкова назвала истинную причину своего ухода из шоу «Уральские пельмени». По её словам, главной причиной был вопрос творчества внутри коллектива. Она рассказала, что ей хорошо работалось в этом коллективе. Однако Михалкова хотела покорять новые высоты. Девушка подчеркнула, что вопреки слухам, она покинула команду не из-за финансовых разногласий и не из-за неразделённой любви к экс-партнёру по команде Дмитрию Брекоткину, писал NEWS.ru.