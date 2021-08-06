Экс-жена Пьехи отреагировала на выделенное её сыну место на кладбище

Экс-жена певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова отреагировала на якобы выделенное Станиславом Барецким её сыну Пете место на Ваганьковском кладбище. Мать ребёнка полагает, что шоумен не в себе.

Не знаю, как это комментировать, и нужно ли, ведь мужчина явно не в себе, раз говорит такие вещи. Но меня также удивляет то, что он козыряет своим знакомством со Стасом [Пьехой], говорит, что Петя — озорной и замечательный... И предлагает ему гроб, — написала она в сторис своего Instagram.

Горчаков также добавила в шутку, что гроб пока и не нужен, потому что Петя восстанавливается. Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей и проходит процедуры, однако о полном выздоровлении говорить пока рано.

Я понимаю, что шоу-бизнес предполагает хайп любого толка, всегда надо быть на слуху... Но дети — это святое. Разве можно их втягивать в эту дичь? Наверное, кто-то сможет ответить на этот вопрос, но я нет, — заключила блогер.

Ранее бывшая жена Пьехи рассказала: Барецкий публично заявил о том, что оставил для ребёнка место рядом с могилой Владимира Высоцкого. Шоумен заявил, что такое место стоит 40 млн.

Совсем недавно семья Пьехи оказалась в центре скандала. Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина, по версии бывшей жены Пьехи, напала на Петю из-за того, что мальчик проткнул надувной бассейн карандашом. Цена как самого бассейна, так и его ремонта уже известна.

Ранее сообщалось, что Пьеха до нападения Безбородовой на сына общался с ним только по Skype.