Экс-жена Гуфа Айза обвинила Волочкову и Славу в пропаганде алкоголизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Айза Анохина

Бывшая супруга рэпера Гуфа певица Айза Анохина, известная также как Айза-Лилуна Ай в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обвинила балерину Анастасию Волочкову и певицу Славу (Анастасию Сланевскую) в пропаганде алкоголизма. По ее словам, женщины часто появляются в Сети в нетрезвом виде, показывая, что «алкоголь — это норма». Анохина предложила артисткам «сидеть дома, а не видео снимать».

Хватит мне и моим детям пропагандировать алкоголь! Я оскорбляюсь, глядя на Волочкову, Славу и кто у нас «вечно молодой, вечно пьяный». Из-за таких «артистов» <...> ежедневно умирают люди от алкоголя. Пусть артисты бухие сидят дома, а не видео снимают на всю страну. Человек (Волочкова. — NEWS.ru) деградирует и умирает как личность, — подчеркнула Анохина.

Анохина также отметила, что несколько ее друзей умерли от алкоголизма, и заявила, что, реагируя на видео пьяных артистов в Сети, зрители «подталкивают их к смерти». По ее мнению, вокруг Волочковой находятся «одни алкоголики», которые не способны ей помочь.

У нее (Волочковой. — NEWS.ru) мозг плывет. <...> Оттого, что пьется просекко в шикарном доме на Мальдивах, меньше вы не умираете. Богатые умирают чаще, потому что алкоголь в свободном доступе, — сообщила Анохина.

Ранее телеведущая Ксения Бородина назвала Волочкову глубоко больным человеком, которому требуется помощь окружения. Так экс-ведущая «Дома-2» отреагировала на скандальное видео, попавшее в Сеть, на котором актер Никита Джигурда снимает брюки с Волочковой. Бородина призвала балерину заняться своим здоровьем.