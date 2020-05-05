Экс-жена Фёдора Бондарчука опубликовала фото их особенной дочери

https://static.news.ru/photo/99f7bb84-8f0d-11ea-8af0-fa163e074e61_660.jpg Светлана и Фёдор Бондарчук Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Бывшая жена Фёдора Бондарчука модель Светлана Бондарчук опубликовала фото их дочери с особенностями развития. Варваре 5 мая исполнился 21 год, она живёт за границей в пансионате для особенных детей.

Мама поздравила дочку с днём рождения.

Любовь моя, с днём рождения. Ты самая лучшая девочка в мире, — написала бывшая жена актёра.

Супруги 13 лет скрывали, что у них есть дочь и она — инвалид. Даже сейчас родители скрывают страну, где находится Варвара. Они считают, что за границей оказание помощи таким детям гораздо лучше, чем в России.

У бывших мужа и жена есть сын Сергей, который старше Варвары на восемь лет. Он женат на Тате Мамиашвили, у пары есть две дочери.