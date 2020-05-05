Шоу-бизнес

Экс-жена Фёдора Бондарчука опубликовала фото их особенной дочери

23:19, 05 мая 2020
Светлана и Фёдор Бондарчук Светлана и Фёдор Бондарчук Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Бывшая жена Фёдора Бондарчука модель Светлана Бондарчук опубликовала фото их дочери с особенностями развития. Варваре 5 мая исполнился 21 год, она живёт за границей в пансионате для особенных детей.

Мама поздравила дочку с днём рождения.

Любовь моя, с днём рождения. Ты самая лучшая девочка в мире, — написала бывшая жена актёра.

Супруги 13 лет скрывали, что у них есть дочь и она — инвалид. Даже сейчас родители скрывают страну, где находится Варвара. Они считают, что за границей оказание помощи таким детям гораздо лучше, чем в России.

У бывших мужа и жена есть сын Сергей, который старше Варвары на восемь лет. Он женат на Тате Мамиашвили, у пары есть две дочери.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 51-летняя Светлана Бондарчук опубликовала провокационное фото в купальнике, чем вызвала небывалые споры среди подписчиков. Пока одни упрекали экс-супругу известного режиссёра в развязности, другие осыпали её комплиментами, не переставая восхищаться её изяществом.

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