Экс-ведущая «Дома-2» порадовалась его закрытию

https://static.news.ru/photo/7808d3dc-87be-11eb-8e81-96000091f725_660.jpg Фото: katyajuja555/instagram.com

Одна из бывших ведущих реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа рассказала, что испытала радость, узнав о закрытии проекта. Об этом она поведала в разговоре с журналистами.

Отвечая на вопрос, что она думает о закрытии шоу, Жужа призналась, что ей это известие доставило радость. Тем не менее экс-ведущая «Дома-2» подчеркнула, что телевизор она не смотрит.

Но я рада, что мои дети не застанут эту передачу, — сказала девушка.

Что касается конфликта с другой ведущей шоу Ксенией Бородиной, то Жужа отметила, что они уже давно не общаются. Она также подчеркнула, что мириться с бывшей коллегой не намерена.

С возрастом все лишние люди в моей жизни отсеялись, чему я очень рада, — заключила знаменитость в разговоре с изданием StarHit.

О том, что «Дом-2» продолжаться не будет, канал ТНТ официально объявил 18 декабря. Произошло это из-за низких рейтингов, что привело к отказу рекламодателей от сотрудничества. В планах, однако, была возможность возобновить съёмки в середине февраля, но этого не произошло. Однако в начале февраля организаторы объявили о новом кастинге на телестройку и обещали, что программа вернётся в эфир с новыми участниками и в новом формате.

Ранее NEWS.ru писал, что обновлённый «Дом-2» избавится от «старичков» и представит молодых амбициозных участников. Стартовал кастинг телестройки, продюсеры намерены сделать ставку на неизвестных персонажей.