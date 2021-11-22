Экс-участница «Холостяка» отметила день рождения в Екатеринбурге

Бывшая участница шоу «Холостяк» Елена Майсурадзе отметила 35-летие в Екатеринбурге. На празднике в элитном итальянском ресторане выступила солистка группы A’Studio Кэти Топурия, гостей было около 50 человек, сообщает «КП-Екатеринбург».

Я знаю Елену уже 15 лет, она любящая мать и жена. Всё было на высшем уровне. В 22:00 был салют. Лучше, чем на Дне города! Выступление Топурии было сюрпризом для гостей, но мы предполагали, что нас ждёт нечто грандиозное. Елена впервые так роскошно отпраздновала день рождения, — рассказала ресторатор Евгения Левандовская.

В 2015 году Майсурадзе претендовала на победу в шоу «Холостяк» с Тимуром Батрутдиновым, но решила вернуться домой к маленькому сыну. Перед церемонией роз она объяснила это решение.

Меня ничего не держит на этом проекте. Наоборот, есть то, что зовёт меня домой. Это мой сын. Я очень соскучилась по нему, — заявила тогда Майсурадзе.

Ранее директор ТНТ Роман Петренко сообщил, что в новом сезоне шоу «Холостяк» изменят правила в пользу участниц, которые будут выбирать из двух претендентов. Девятый сезон «Холостяка» стартует весной 2022 года. Пока кандидатуры холостяков, за которых будут бороться девушки, не раскрываются.