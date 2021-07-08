Экс-супруга Меладзе не поздравила его с рождением дочери

Экс-супруга российского певца Валерия Меладзе Ирина в передаче «Судьба человека» на «России 1» призналась, что не поздравила исполнителя с рождением дочери в апреле 2021-го от Альбины Джанабаевой, хотя им удалось выстроить нейтральные отношения после неприятного развода.

Нет, я не поздравляла [Валерия Меладзе]. Наверное, это не входит в коридор наших отношений, потому что это уже не наши совместные с ним дети. Мне кажется, это никому не нужно. Нет запроса изнутри. Всем удобнее так, — добавила Ирина Меладзе.

Ведущий программы Борис Корчевников напомнил гостье, что несколько лет назад Ирина хотела встретиться с Альбиной и посмотреть ей в глаза, понять, что за человека выбрал её бывший супруг. Она отметила, что теперь желание исчезло.

Накануне Джанабаева в интервью телеведущей Ксении Собчак рассказала об отношениях с бывшей женой артиста — Ириной Меладзе. Звезда опровергла слухи о том, что якобы она дружила с Ириной и «была вхожа» в её дом. Певица подчеркнула, что подобные сплетни ухудшили отношение к ней в обществе, но она тогда публично не опровергала информацию о якобы дружеских отношениях с женой Валерия Меладзе.

В 2004-м Джанабаева родила сына. Отцом мальчика оказался Валерий Меладзе. Через несколько лет выяснилось, что артист и его первая супруга Ирина разводятся после 18 лет совместной жизни: они воспитывали трёх дочерей. Но официально семья распалась в 2014-м. В том же году Джанабаева вышла замуж за Меладзе и родила ему второго сына. В апреле 2021-го у звёздной пары родилась дочь.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе прокомментировал случай с телеведущим Владимиром Познером, который со скандалом покинул Грузию после празднования своего 87-летия. В интервью Ксении Собчак Меладзе отметил, что ему не стыдно за грузин, вопросы у него только к той группе националистов, которые пришли осаждать гостиницу Познера.