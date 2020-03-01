https://static.news.ru/photo/19a49ce4-734d-11ea-b492-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: aizalovesam/instagram.com

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Айза Анохина прокомментировала выложенное им в Сеть видео, на котором его пёс нападает на соседских собак.

По её словам, у артиста произошёл очередной нервный срыв и сейчас он находится в больнице. Анохина попросила общественность не обижаться на рэпера и принять во внимание то, что у него «много психических заболеваний».

Я думаю, что сейчас очень активно обсуждается эта ситуация и зоозащитники его хотят убить, это делают они неправильно, потому что Алексей очень любит собак, — передаёт её слова «360».

Она заявила, что рэпер не натравливал питомца на других собак, так как очень любит животных. Анохина подчеркнула, что смотрела видео, и, по её мнению, он пытался оттащить своего пса.

Самого Долматова 30 марта доставили в больницу после очередного срыва. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, показал в прямом эфире, как его пёс напал на другую собаку. Зоозащитники надеются, что музыканта привлекут к ответственности.