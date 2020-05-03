Экс-муж Лолиты опубликовал видео с новой возлюбленной

https://static.news.ru/photo/ef7a0664-8ee2-11ea-9fe3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Иванов Фото: ivanovsport/instagram.com

Экс-муж Лолиты Дмитрий Иванов поделился видеороликом о том, как проводит время на самоизоляции.

Недавно тренер по сквошу официально развёлся с певицей и теперь не стесняется демонстрировать всем свою новую возлюбленную Ольгу Кулиеву.

По его словам, на самоизоляции не дадут соскучиться новые увлечения. Для этого нужны различные настольные игры, бокал красного, чай, вкусности и весёлая компания.

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как семья играет в настольную игру, отвечает на вопросы друг друга. Как пишет Teleprogramma.pro, Иванов и Кулиева живут вместе со своими дочерьми от предыдущих браков.

Ранее Лолита призналась, что у неё есть доказательства противоправных действий её пятого супруга, после которых он с наибольшей долей вероятности окажется в тюрьме.

При этом артистка добавила, что не будет привлекать сотрудников правоохранительных органов к разборкам с Дмитрием Ивановым. Милявская считает, что он слабый и не выживет в исправительных учреждениях, писал NEWS.ru.