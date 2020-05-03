Экс-муж Лолиты опубликовал видео с новой возлюбленной

Экс-муж Лолиты Дмитрий Иванов поделился видеороликом о том, как проводит время на самоизоляции.
Недавно тренер по сквошу официально развёлся с певицей и теперь не стесняется демонстрировать всем свою новую возлюбленную Ольгу Кулиеву.
По его словам, на самоизоляции не дадут соскучиться новые увлечения. Для этого нужны различные настольные игры, бокал красного, чай, вкусности и весёлая компания.
На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как семья
Ранее Лолита призналась, что у неё есть доказательства противоправных действий её пятого супруга, после которых он с наибольшей долей вероятности окажется в тюрьме.
При этом артистка добавила, что не будет привлекать сотрудников правоохранительных органов к разборкам с Дмитрием Ивановым. Милявская считает, что он слабый и не выживет в исправительных учреждениях, писал NEWS.ru.
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