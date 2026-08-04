Гороскоп на 5 августа: Близнецов ждет флирт, а Раков — нейтралитет

Этот день обещает быть непростым для всех, ведь он пройдет под знаком напряженного противостояния. Возможно, даст о себе знать старый конфликт с теми, кто рядом, — коллегами или даже соседями, и его придется срочно урегулировать. Чтобы к вечеру найти общий язык и исчерпать разногласия, потребуется проявить настоящие дипломатические способности. Но даже когда все уладится, расслабляться рано — вас могут навестить друзья или родственники с такими удивительными новостями, что вы по-новому посмотрите на привычные вещи.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов призывает задуматься о внутренних переменах и выходе за те рамки, которые вы сами для себя создали. Главное, что мешает вам на пути к личностному росту, — это неуверенность в своих силах и страх чужого осуждения. Пришло время сбросить эти оковы.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельцов предупреждает, что день будет трудным и на работе, и дома. Лучшая стратегия — затаиться и не предпринимать активных действий, позволив событиям идти своим чередом. Также стоит проявить осторожность при знакомстве с новыми людьми.

Гороскоп на 5 августа: Весам — молчать о планах, Скорпионам — действовать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов советует собрать все силы и ресурсы в кулак и направить их в нужное русло. Цель, которая стоит перед вами, потребует максимальной отдачи. Сейчас как раз тот момент, когда советы окружающих могут не помочь, а только навредить.

Рак

Гороскоп на сегодня для Раков обещает, что сдержанность и осознанный уход от ссор помогут прожить этот день без лишних переживаний. Какая-то абсурдная ситуация на службе может перерасти в открытый конфликт с начальством и коллегами. Но со временем все встанет на свои места.

Лев

Гороскоп на сегодня для Львов сулит, что в этот день можно смело рассчитывать на удачу. Вас может ждать неожиданное поступление денег, повышение по службе или приятные вести от семьи. Радостное событие стоит ожидать с самого утра, а вторую половину дня лучше посвятить поиску нужной информации.

Гороскоп на 5 августа: Стрельцам — учеба онлайн, Козерогам — подработка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев предостерегает от разочарования. То, что казалось простым, на деле окажется сложным, и то, что вы считали незыблемым, может рассыпаться как карточный домик. Сегодня люди и обстоятельства предстанут перед вами в истинном свете.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов говорит, что это отличный день, чтобы взглянуть на свою жизнь под другим углом. Найдите моменты, которые можно улучшить, и направьте всю свою энергию в это русло. Обязательно разберитесь в причинах ситуаций, которые требуют вашего вмешательства.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов напоминает, что девиз дня — «Движение — жизнь». При первой же возможности отправляйтесь на пробежку, в бассейн или на спортивную площадку. Можно присоединиться к йоге в парке или записаться в спортзал.

Гороскоп на 5 августа: Близнецов ждет флирт, а Раков — нейтралитет Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов сулит, что вам удастся решить проблему, которую вы сами же и создали. Правда, для этого придется изрядно потрудиться. Зато ваши отношения с окружающими сразу заиграют новыми красками.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов предупреждает о возможных трудностях с восприятием информации. Постарайтесь перенести важные встречи и работу с большим объемом данных. Если вы сейчас учитесь, будьте готовы к тому, что завтра все придется переделывать.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев обещает день побед и свершений. Вы чувствуете небывалый подъем и готовы на любые подвиги, а энергетика дня активно вам помогает. Беритесь за любые дела и проекты, даже если вчера они казались невыполнимыми.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб предупреждает, что в вашу жизнь могут ворваться старые, почти забытые проблемы. Но не бойтесь — опыт их решения у вас уже есть. На помощь придет старый знакомый, который предупредит вас об опасности, и вы сможете сыграть на опережение.

Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 5 августа: Овнам пора рискнуть, а Тельцам — защитить границы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совет звезд на сегодня

Гороскоп для женщин и мужчин советует помнить, что даже в самый напряженный день важно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Старайтесь избегать острых углов в общении и не берите на себя лишних обязательств. Лучше проведите вечер в кругу близких, восстанавливая силы после дневных баталий. Это поможет вам встретить новый день с ясной головой и хорошим настроением.

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