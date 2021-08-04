«Ей тяжело»: Бородина заявила о переживаниях дочери из-за развода родителей

Телеведущая Ксения Бородина, которая сейчас разводится с бизнесменом Курбаном Омаровым, заявила в сторис своего Instagram о переживаниях их общей дочери. Пятилетней девочке, несмотря на заботу родителей, тяжело даётся тот факт, что мама и папа больше не вместе.

Подписчики поинтересовались у Ксении, как Теона отнеслась к тому, что родители разъехались.

Ей тяжело. Много разговоров я с ней провела. Много тепла и ласки [даю ей]. Она очень умная и чуткая девочка, но, конечно, она переживает, — ответила телеведущая.

В настоящий момент дочь Бородиной и Омарова живёт с мамой, однако довольно часто встречается с отцом. Мужчина планирует и дальше оставаться важной частью жизни ребёнка.

Ведущая вышла за Омарова замуж в июле 2015-го. 22 декабря того же года родила от него дочь Теону. О причинах возможного разрыва не говорится.

Ранее сообщалось, что экс-возлюбленный Бородиной высказался о её скандальном разводе. Он уверен, что Ксения — «мудрая женщина и должна справиться» со всеми трудностями этого процесса.