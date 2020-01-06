https://static.news.ru/photo/8937cd70-3224-11ea-896e-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Евдокина и Егор Крид Фото: Коллаж NEWS.ru

Известного певца Егора Крида заметили в ОАЭ в компании геймера Анастасии Евдокиной. Поклонники артиста подозревают, что пару связывают романтические отношения.

Егор и Настя познакомились на видеостриминговом сервисе. По предположениям, молодых людей сблизило общее увлечение онлайн-играми. В настоящий момент Крид находится в Дубаи, снимки оттуда также выкладывает и Евдокина. Однако общих фото в соцсетях не появлялсь.

Как писал NEWS.ru, Крида ранее подозревали в романе с певицей Юлией Зиверт. Пару видели вместе на праздновании юбилея музыкального директора МУЗ ТВ. На вопрос, возможен ли в будущем их совместный дуэт, Крид ответил, что они «слишком любят друг друга», чтобы портить карьеры.