Ефим Шифрин опубликовал архивный снимок с умершим Ильёй Олейниковым

https://static.news.ru/photo/d7208ede-8ede-11ea-8aff-fa163e074e61_660.jpg Ефим Шифрин Фото: koteljnik?instagram.com

Эстрадный артист Ефим Шифрин опубликовал в социальной сети архивный кадр со своим давним другом Ильёй Олейниковым, который ушёл из жизни в ноябре 2012 года.

С пыльной полки, — подписал юморист пост в Instagram.

В комментариях пользователи отметили, что актёры на фотографии очень молоды.

Илье Олейникову за несколько месяцев до смерти был поставлен диагноз — рак лёгкого. В память о друге партнёр и товарищ по юмористической программе «Городок» Юрий Стоянов снял фильм «Нам его не хватает». В картине снялся единственный сын Олейникова — популярный музыкант Денис Клявер. Он рассказал много интересных эпизодов из жизни своего отца, уточняет Teleprogramma.pro.

Ранее Ефим Шифрин заявил, что на него начались нападки после выхода фильма Юрия Дудя «Колыма. Родина нашего страха». Артист в нём рассказал о судьбе своего репрессированного отца, писал NEWS.ru.