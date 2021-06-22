Эдгард Запашный отреагировал на разгром сборной России картинкой с Путиным

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный отреагировал на разгром сборной России в матче с Данией со счётом 1:4 на Евро-2020 картинкой с президентом России Владимиром Путиным.

Публикация доступна в Instagram-аккаунте артиста. На ней изображены сам лидер и фраза: «Это были не наши футболисты. Форму можно в любом магазине купить».

Ангел спрашивает: «Вы кто?» — Мы сборная России по футболу! — Ёлки-палки, как же вы в ворота [Рая]-то попали??? — написал Запашный под постом.

Звёзды российского шоу-бизнеса также прокомментировали в социальных сетях крупное поражение сборной РФ в матче с датчанами со счётом 1:4 в третьем туре группового этапа Евро-2020. По мнению музыкального продюсера Максима Фадеева, игра подопечных Станислава Черчесова вызывает «испанский стыд», а артист Станислав Садальский назвал выступление команды «хождением по траве».

Российский спортивный комментатор Василий Уткин на своём YouTube-канале предложил «забрать» сборную РФ по футболу у действующего главного тренера Станислава Черчесова после поражения в матче с Данией в третьем туре группового этапа Евро-2020 со счётом 1:4. В авторском Telegram-канале он «нашёл» ему замену в лице бывшего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Сборная РФ в группе В заняла последнее, четвёртое место. Команды Бельгии и Дании гарантировали себе выход в стадию плей-офф. Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба извинился перед болельщиками после разгромного поражения от датчан со счётом 1:4 на Евро-2020, после которого россияне упустили шанс на выход в плей-офф.