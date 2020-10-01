Джим Керри высмеял политику в образе Джо Байдена

Канадско-американский актёр Джим Керри предстал в образе кандидата в президенты США Джо Байдена.
Юмористическое шоу опубликовало на YouTube анонс нового сезона, премьера которого состоится 3 октября. Одним из гостей станет Керри, который исполнит роль Байдена в одном из скетчей.
Вместе с ним в сценках сыграет бывшая участница Saturday Night Live Майя Рудольф. Она сыграет американского сенатора Камалу Харрис.
Джим Керри известен своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Ранее он обвинил политика в разрушении жизни соотечественников. Артист уверен, что Соединённые Штаты находятся на краю катастрофы, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники