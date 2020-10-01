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Джим Керри высмеял политику в образе Джо Байдена

11:24, 02 октября 2020 67
Фото: Saturday Night Live/youtube.com

Канадско-американский актёр Джим Керри предстал в образе кандидата в президенты США Джо Байдена.

Юмористическое шоу опубликовало на YouTube анонс нового сезона, премьера которого состоится 3 октября. Одним из гостей станет Керри, который исполнит роль Байдена в одном из скетчей.

Вместе с ним в сценках сыграет бывшая участница Saturday Night Live Майя Рудольф. Она сыграет американского сенатора Камалу Харрис.

Джим Керри известен своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Ранее он обвинил политика в разрушении жизни соотечественников. Артист уверен, что Соединённые Штаты находятся на краю катастрофы, писал NEWS.ru.

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