Джигурда признался, сколько заработал на мнимых разводах с Анисиной

Журналисты в США заметили, как новый парень супермодели российского происхождения Ирины Шейк арт-дилер Вито Шнабель гуляет вдвоём с дочерью возлюбленной от предыдущего брака с голливудской звездой Бредли Купером. Девочка по имени Лея теперь много времени проводит с бойфрендом мамы.

Арт-дилер и супермодель раскрыли миру свои отношения ещё во время карантина. До этого Шнабель был известен как человек, встречающийся с самыми красивыми женщинами из Голливуда. У него были романы с...