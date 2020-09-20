Джигурда признался, сколько заработал на мнимых разводах с Анисиной

Эпатажный актёр Никита Джигурда рассказал, что разыгрывал развод с фигуристкой Мариной Анисиной по договорённости с супругой, чтобы получить как можно больше денег.
В программе «Секрет на миллион» Джигурда утвердительно ответил на вопрос Леры Кудрявцевой. Кроме того, шоумен признался, что разыгрывал ревность к Анисиной в 2015 году и спланировал повторный бракоразводный процесс после «примирения». По словам Джигурды, Марина была в курсе и рассказы о её стрессе и насилии в семье были выдумкой.Кудрявцева задала вопрос «Огненному Грому», как называет себя Джигурда, «считали ли они с Мариной хоть раз, сколько заработали на спектакле под названием развод».
Я получил за первые три шоу по десять тысяч долларов. Если считать в общей сложности на двоих — ну, около $60 тысяч, — признался артист.
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