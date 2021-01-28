Джиган выложил трогательное фото с младшим сыном

https://static.news.ru/photo/0049fa82-6186-11eb-a803-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/iamgeegun

Рэпер Джиган выложил в социальной сети трогательное фото с женой и младшим сыном Давидом. Подписчики обратили внимание на необычный костюм малыша.

На фото рэпер вместе с женой ведёт по песчаному берегу своего маленького сына. При этом Джиган одет в чёрные шорты и майку, а Оксана Самойлова — в стильный чёрный купальник. Давид же предстал на снимке в наряде Бэтмена.

Моя любовь, — написал Джиган в социальной сети.

Джиган успел «прославиться» в прошлом году громким расставанием с женой Оксаной Самойловой. Рэпер угодил в психиатрическую лечебницу, потом долго вымаливал прощения у супруги, после чего звёздная пара наконец помирилась. Впрочем, публика заподозрила в этом обычный пиар ради того, чтобы поднять популярность.

Ранее NEWS.ru писал, что младшая дочь Пугачёвой Лиза Галкина запечатлелась на фото в обнимку с братом. Для снимка девочка выбрала модное платье в шотландскую клетку и красные колготки.

Семилетняя дочь Примадонны любит модно одеваться и даже устраивает дома модные показы. Поклонники Пугачёвой частенько отмечают, что девочка растёт стильной модницей.