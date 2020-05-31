Джиган посвятил Самойловой песню и попросил прощения

https://static.news.ru/photo/8a762978-a35f-11ea-9455-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/iamgeegun

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) публично попросил прощение у свей супруги Оксаны Самойловой. Он признался, что не был идеальным мужем, но готов исправиться.

В этот раз исполнитель посвятил своей возлюбленной трогательную песню.

Прости меня за все, за все мои грехи: обиды, ссоры, за все прости, — написал под постом артист.

Поклонники с восторгом встретили композицию. Они высоко оценили смысл песни. Сейчас все ждут, что звёздная пара снова сойдётся.

Ранее Самойлова говорила, что решила расстаться с музыкантом из-за измен. По её словам, супруг постоянно обманывал её. А в СМИ появлялись его фотографии в окружении девушек лёгкого поведения. В итоге модель решила разрушить их союз, несмотря на то, что они воспитывают четверых детей.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Иван Ургант прокомментировал в своей юмористической программе «Вечерний Ургант» возвращение рэпера Джигана к супруге Оксане Самойловой и детям. Ведущий показал коллаж, на котором изображён Джиган на фоне картины Ильи Репина «Не ждали». Поводом для шутки стало видео, где Джиган с Оксаной Самойловой посещают дачу родителей жены рэпера.