Джей Ло официально подтвердила воссоединение с Беном Аффлеком фотографией

На своей официальной странице Instagram американская исполнительница Дженнифер Лопес опубликовала снимок с торжества в честь своего дня рождения, где она стоит в обнимке с бывшим партнёром Беном Аффлеком. Снимок она подписала сердечком.

Фанаты пришли в восторг от такого развития событий: «Если и признаваться в любви, то только так!», «Мы живём ради таких моментов!», - прокомментировали они.

Правда, нашлись и те, кто не поверил, что мужчина на снимке Бен Аффлек.

Этот парень слишком худощавый для Аффлека, и волос у него маловато! - засомневалась подписчица.

Пара начала встречаться в 2002 году, но расстались через два года, несмотря на то, что на момент расставания они уже были помолвлены.

Ранее папарацци уже ловили звёздную пару за поцелуем в Лос-Анджелесе. Фотографии изначально появились у американской газеты New York Post, а после разошлись по социальным сетям. Звёзды отправились на ужин в Малибу. Сообщается, что поводом стал день рождения сестры певицы Линды. Джей Ло и Бен дали волю чувствам и страстно поцеловались за столиком в ресторане Nobu.