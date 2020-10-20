«Два года вместе»: Шнуров стихами поздравил свою жену с бумажной свадьбой

https://static.news.ru/photo/995fc940-12e4-11eb-bd89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров поздравил свою супругу Ольгу Абрамову со второй годовщиной со дня их свадьбы. В честь такого события музыкант написал романтические стихи на своей странице в Instagram.

Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу. Пусть свадьбу назовут бумажной, я на бумаге напишу, — Люблю! Фломастером со спиртом. Тебя своею я нарёк,— написал Шнуров в комментарии к фото с женой.

Подписчики артиста оценили его творческий порыв, отметив, что с четвёртой женой Шнуров стал более романтичным.

Ольга Абрамова — четвёртая жена Шнурова. От предыдущих браков у певца есть дочка Серафима и сын Аполлон. Как сообщает Teleprogramma.pro, новая супруга оказалась дочкой уральского миллиардера Валерия Абрамова. Время от времени артист вывозит свою избранницу на море, а вот светские мероприятия музыкант почти не посещает.

Ранее лидер музыкальной группы «Ленинград», а по совместительству генеральный продюсер телеканала RTVI и начинающий член Партии Роста Сергей Шнуров иронично описал свои политические устремления. Он посвятил этому новое стихотворение, которое опубликовал в Instagram, писал NEWS.ru.