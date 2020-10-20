«Два года вместе»: Шнуров стихами поздравил свою жену с бумажной свадьбой

Сергей Шнуров поздравил свою супругу Ольгу Абрамову со второй годовщиной со дня их свадьбы. В честь такого события музыкант написал романтические стихи на своей странице в Instagram.
Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу. Пусть свадьбу назовут бумажной, я на бумаге напишу, — Люблю! Фломастером со спиртом. Тебя своею я нарёк,— написал Шнуров в комментарии к фото с женой.
Подписчики артиста оценили его творческий порыв, отметив, что с четвёртой женой Шнуров стал более романтичным.
Ольга Абрамова — четвёртая жена Шнурова. От предыдущих браков у певца есть дочка Серафима и сын Аполлон. Как
Ранее лидер музыкальной группы «Ленинград», а по совместительству генеральный продюсер телеканала RTVI и начинающий член Партии Роста Сергей Шнуров иронично описал свои политические устремления. Он посвятил этому новое стихотворение, которое опубликовал в Instagram, писал NEWS.ru.