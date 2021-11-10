Дуэт дочери Началовой и Панайотова побил рекорды популярности на YouTube

Песня Юлии Началовой «Герой не моего романа», которую дочь певицы Вера Алдонина и Александр Панайотов исполнили в шоу «Дуэты», побила рекорды популярности и попала в тренды YouTube. За три дня видео, размещённое на канале артиста, набрало почти один миллион просмотров.

14-летняя дочь Юлии Началовой не первый раз участвует в телешоу. Однако дуэт с Панайотовым стал пока самым большим успехом юной певицы. Вера Алдонина ещё не окончила школу, но уже решила пойти по стопам звёздной матери.

Мама плачет на небесах! Верочка поёт маминым голосом, — пишут зрители под видео.

По правилам шоу «Дуэты» участник не знает, кто именно является его партнёром в песне, и слышит его искажённый голос. Александр Панайотов увидел Веру Алдонину лишь в финале номера и не смог сдержать слёз, поняв, что всё это время песню Юлии Началовой пела вместе с ним её дочь.

Певец близко дружил с Началовой при её жизни. Панайотов рассказывал, что нередко бывает на Троекуровском кладбище, где похоронена скончавшаяся в 2019 году артистка: неподалёку от её могилы покоится дедушка супруги певца. Александр признался, что старается не афишировать свои визиты на могилу Юлии Началовой.