Друзья Овсиенко испугались, что певицу постигнет участь Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/535c8712-08a3-11eb-9708-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Овсиенко Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Близкие экс-солистки группы «Мираж» Татьяны Овсиенко всерьёз переживают за её жизнь и здоровье. Подруги певицы боятся, что артистка может повторить судьбу Валентины Легкоступовой, которая погибла после череды странных обстоятельств с участием мужа, который, по слухам, её спаивал.

Ситуация с Таней очень плохая. Живёт с трижды судимым мужчиной. Скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, её подруги, прекрасно всё знаем. Пора бить тревогу и спасать Таню, — рассказала KP.RU соседка певицы.

По словам подруг артистки, её гражданский муж Александр Меркулов отбывал срок за покушение на убийство. Он не выпускает Овсиенко из дома, открывает дверь, когда она идёт петь на корпоративах.

Она просыпается, а на столе две бутылки самого дешёвого шампанского. Вечером — бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней. Никуда не выходит, — сообщила подруга исполнительницы.

Всё окружение певицы в один голос заявляет, что Меркулов плохо влияет на артистку. Он не только забирает у Овсиенко заработанные деньги, но и заставил продать машину, а теперь позарился на четырёхкомнатную квартиру.

Звезда эстрады Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет. Незадолго до смерти она попала в клинику с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения. Певица впала в кому, из которой уже не вышла. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие считает, что исполнительница получила травмы после падения в своей квартире. Легкоступову похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей. При этом Юрий Фирсов, супруг недавно умершей Валентины Легкоступовой, до брака с певицей уже был венчан два раза. Об этом рассказал друг яхтсмена, писал NEWS.ru.