Прохор Шаляпин рассказал о последнем разговоре со стилистом Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/91e9b4e4-5f21-11eb-9b6c-fa163e074e61_660.jpg Александр Шевчук Фото: alex_shevchuk_stylist/instagram.com

Певец Прохор Шаляпин рассказал о последнем разговоре со звёздным стилистом Александром Шевчуком.

У меня сохранилось от него последнее сообщение, буквально позавчера с ним общались. Он должен был со мной в Америку лететь в июле этого года, там планировалось масштабное мероприятие, — отметил Шаляпин, слова которого приводит МК.

Артист также озвучил возможную причину смерти стилиста. По его мнению, у Шевчука были проблемы с сердцем.

Среди клиентов стилиста, которому недавно исполнилось 54 года, были Алла Пугачёва, Лариса Долина, Земфира, Валерий Меладзе, Людмила Гурченко, Филипп Киркоров и другие именитые представители отечественной эстрады. Также он гримировал зарубежных звёзд — моделей Линду Евангелисту и Надю Ауэрманн, актрису Миру Сорвино и актёра Жан-Клода Ван Дамма.

О смерти 54-летнего Шевчука стало известно в ночь на 25 января. Трагическую новость сообщила певица Лайма Вайкуле. В Instagram она обнародовала совместный со стилистом снимок с трогательной подписью, а позже в комментариях сообщила о том, что тот ушёл из жизни, писал NEWS.ru.