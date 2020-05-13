Друг Жигунова рассказал, почему актёр променял жену на «прекрасную няню»

https://static.news.ru/photo/562ce20a-9514-11ea-99ec-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов Фото: Victor Klyushkin/Russian Look

Сергей Жигунов ушёл от своей «вечно недовольной жены» Веры Новиковой к Анастасии Заворотнюк, потому что актриса оказалась лёгким и весёлым человеком. Этот роман был счастливым периодом для «гардемарина», заявил сосед артиста Сергей Заграевский.

Веру Новикову я знал двадцать лет, а Настю Заворотнюк — два года. Но понятно, что эти дамы — как небо и земля. Настя — очень добрая и жизнерадостная, Вера — человек специфический, себе на уме. Рядом с таким солнцем, как Жигунов, она выглядела слишком закрытой, — рассказал художник.

По его словам, Жигунов сильно изменился после расставания со звездой «Моей прекрасной няни». Исчезла его знаменитая улыбки. Актёр решил продать дачу, где когда-то жил с Заворотнюк.

Кроме того, друг актёра добавил, что Жигунов действительно сейчас состоит в отношениях с девушкой, которая похожа на Заворотнюк. Он считает, что это настоящая любовь, сообщает «Собеседник».

С Викторией Ворожбит Жигунов познакомился в 2018 году. Тогда журналистка, очень похожая на актрису Анастасию Заворотнюк, работала с ним на сахалинском фестивале многосерийных художественных фильмов «Утро Родины».

Как писал NEWS.ru, в прошлом году судебные приставы за долги по кредиту лишили Жигунова однокомнатной квартиры на Мосфильмовской улице в Москве, продав её с публичных торгов на 25% ниже рыночной стоимости. Актёр подал жалобу в надежде отсудить эти 25%, которые составляют несколько миллионов рублей.