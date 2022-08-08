Драка произошла на концерте Максима Галкина в Юрмале

Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Максим Галкин

Концерт Максима Галкина в Юрмале был прерван дракой, случившейся между зрителями. Об этом сообщили сами зрители, опубликовав в соцсетях видео инцидента.

Юморист выступал в концертном зале «Дзинтари». Он шутил на латышском языке, объяснив затем на русском, что каждое его выступление — это «ещё одна страничка в уголовном деле» артиста. Шоумен вовсю шутил над русскими, которые не понимают по-латышски, но всё равно «обиделись». В этот момент в зале произошла ссора между двумя зрителями. В результате один разбил другому лицо, обоих вывела охрана, концерт был прерван на 20 минут.

Очевидцы утверждают, что произошедшее случилось по политическим мотивам, хотя организаторы позже пояснили, что с политикой произошедшее не связано — мало того, по одной из версий, одному из участников инцидента «стало плохо» в зале и его вывели на улицу.

Издание ProZvezd при этом уточняет со ссылкой на находившихся в зале зрителей, что сам Галкин заметно растерялся.

Когда Макс понял, что дело серьёзное, у него даже голос стал другим. Он явно не ожидал такого. Дрожал, как осиновый лист, — приводит портал слова одной из зрительниц.

Ранее сообщалось, что в ходе своего выступления в латвийской Юрмале юморист Максим Галкин перешёл на латышский язык и высмеял русских. Во время своей речи он обратился к латвийским зрителям на родном языке, объяснив это тем, что «за ним следят русские».