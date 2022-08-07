Галкин высмеял русских на концерте в Латвии

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

В ходе своего выступления в латвийской Юрмале юморист Максим Галкин перешёл на латышский язык и высмеял русских. Во время своей речи он обратился к латвийским зрителям на родном языке, объяснив это тем, что «за ним следят русские». После этого он пошутил, что сидевшие рядом русскоговорящие зрители не понимают, что происходит и за что они заплатили деньги, пишет Пятый канал.

Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили, — сказал Галкин.

Артиста неоднократно критиковали за антироссийские высказывания и осуждение специальной операции на Украине.

Депутат Госдумы Иван Сухарев ранее предложил конфисковать имущество телеведущих Максима Галкина и Ивана Урганта, а также актрисы Чулпан Хаматовой. Он предположил, что звёзды могли зарабатывать деньги на корпоративах, а потом тратить их на покупку дорогостоящей недвижимости. Он пояснил, что имущество надо арестовать в том случае, если их расходы превысят официальные доходы.

По мнению Сухарева, граждане, уехавшие из России, достойны лишения гражданства. Он отметил, что для этой меры сейчас нет юридического права, однако, учитывая их антигосударственную позицию, об этом стоит задуматься.