В ГД пояснили предложение конфисковать имущество Урганта и Галкина Депутат ГД Сухарев: недвижимость звезд нужно конфисковать, если расходы превысят доходы

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил конфисковать имущество телеведущих Максима Галкина и Ивана Урганта, а также актрисы Чулпан Хаматовой. Он предположил, что звезды могли зарабатывать деньги на корпоративах, а потом тратить их на покупку дорогостоящей недвижимости. В разговоре с KP.RU он пояснил, что имущество надо арестовать в том случае, если их расходы превысят официальные доходы.

Надо посмотреть, соответствуют ли их официальные доходы этим расходам. И если нет, налоги надо заплатить в доход государства. Я считаю, что это правильно. Я и сам всегда плачу налоги, и большинство наших граждан, у которых доходы минимальны. Это обязанность каждого гражданина. Здесь нет никаких репрессивных мер, — пояснил парламентарий.

По мнению Сухарева, граждане, уехавшие из России, достойны лишения гражданства. Он отметил, что для этой меры сейчас нет юридического права, однако, учитывая их антигосударственную позицию, об этом стоит задуматься.

Депутат ГД РФ Иван Сухарев ранее призвал провести проверку уплаты налогов с доходов, полученных медийными личностями Максимом Галкиным, Иваном Ургантом и Чулпан Хаматовой. По его словам, знаменитости, которые высказываются против спецоперации на Украине, распродают свое имущество в России. Он также выразил сомнения относительно источников средств, на которые была приобретена недвижимость.