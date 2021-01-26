16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Дорн и Гудков станут ведущими юбилейного сезона шоу «Орёл и решка»

16:24, 26 января 2021 71
Александр Гудков Александр Гудков Фото: gudokgudok/instagram.com

Певец Иван Дорн и юморист Александр Гудков станут ведущими юбилейного сезона шоу «Орёл и решка». Первые выпуски начнут выходить с 15 февраля 2021 года на телеканале «Пятница». В 2021-м популярной передаче исполняется 10 лет, передаёт пресс-служба программы.

На «решке» я готов на всё, я же экстремал по жизни. Я рад прикоснуться к тому, в чём всегда мечтал поучаствовать. Однажды я не прошёл кастинг на ведущего в «Орёл и решка», и это превратилось в мою мечту, — отметил Дорн.

Гудков сравнил дуэт с Дорном с отношениями Давы и Ольги Бузовой.

Мы с Иваном Дорном на проекте [«Орёл и решка»] как Дава с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история! — считает комик.

Накануне бывшая ведущая телешоу «Орёл и решка» Леся Никитюк рассказала, что из-за напряжённой работы ей во время съёмок приходилось принимать психотропные препараты. По словам девушки, успокоительные она начала пить, потому что «выходила из себя» и у неё постоянно лились слёзы из-за сильного эмоционального напряжения и постоянных рисков. Она отметила, как однажды чуть не попала под лопасти вертолёта, но, к счастью, всё обошлось только срезанными волосами. А на Соломоновых островах, когда она после съёмок решила искупаться, к ней подплыл крокодил.

Как писал NEWS.ru, зрители «Орла и решки» долгое время просили организаторов вернуть Анастасию Ивлееву в качестве ведущей, однако когда это произошло, многим не понравилось её поведение. После выпуска про Албанию под видео на YouTube можно найти множество соответствующих комментариев. Пользователи заявили, что возлюбленная Элджея «зазвездилась».

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео