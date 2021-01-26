Дорн и Гудков станут ведущими юбилейного сезона шоу «Орёл и решка»

https://static.news.ru/photo/83070b32-5fdc-11eb-86e9-fa163e074e61_660.jpg Александр Гудков Фото: gudokgudok/instagram.com

Певец Иван Дорн и юморист Александр Гудков станут ведущими юбилейного сезона шоу «Орёл и решка». Первые выпуски начнут выходить с 15 февраля 2021 года на телеканале «Пятница». В 2021-м популярной передаче исполняется 10 лет, передаёт пресс-служба программы.

На «решке» я готов на всё, я же экстремал по жизни. Я рад прикоснуться к тому, в чём всегда мечтал поучаствовать. Однажды я не прошёл кастинг на ведущего в «Орёл и решка», и это превратилось в мою мечту, — отметил Дорн.

Гудков сравнил дуэт с Дорном с отношениями Давы и Ольги Бузовой.

Мы с Иваном Дорном на проекте [«Орёл и решка»] как Дава с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история! — считает комик.

Накануне бывшая ведущая телешоу «Орёл и решка» Леся Никитюк рассказала, что из-за напряжённой работы ей во время съёмок приходилось принимать психотропные препараты. По словам девушки, успокоительные она начала пить, потому что «выходила из себя» и у неё постоянно лились слёзы из-за сильного эмоционального напряжения и постоянных рисков. Она отметила, как однажды чуть не попала под лопасти вертолёта, но, к счастью, всё обошлось только срезанными волосами. А на Соломоновых островах, когда она после съёмок решила искупаться, к ней подплыл крокодил.

Как писал NEWS.ru, зрители «Орла и решки» долгое время просили организаторов вернуть Анастасию Ивлееву в качестве ведущей, однако когда это произошло, многим не понравилось её поведение. После выпуска про Албанию под видео на YouTube можно найти множество соответствующих комментариев. Пользователи заявили, что возлюбленная Элджея «зазвездилась».