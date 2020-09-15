Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не говорит о здоровье актрисы

https://static.news.ru/photo/dbc3a102-f75b-11ea-b016-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Наследница российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что семья решила не говорить о здоровье её матери.

По её словам, публичность не должна обязывать людей говорить о здоровье.

Мы избрали такую позицию. Прошу вас уважать наше решение и не задавать такие вопросы. Попробуйте поставить себя на моё место и понять, как я себя чувствую. Понять, что не нужно писать такие вопросы. Надеюсь, что я вам доступно объяснила свою позицию и позицию своей семьи, — отметила девушка в сториз Instagram.

При этом светская львица поблагодарила всех, кто молится за здоровье её звёздной родительницы.

Информация об ухудшении здоровья мамы Анны Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Её активно лечили от онкологии. Сейчас появилась информация о том, что звезда готова вернуться к работе в кино и на сцене, так как её тяжёлая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

Об улучшении в состоянии Заворотнюк в мае также заявила певица Наташа Королёва, являющаяся её подругой и соседкой по посёлку Крекшино. Она отметила, что дорогостоящее лечение и проведённые операции дали хороший результат.

Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв продал квартиру в Ялте, чтобы заплатить за лечение супруги. Всего фигурист потратил 12 млн рублей на спасение жизни актрисы.

Как писал NEWS.ru, Заворотнюк впервые за долгое время пополнился новой фотографией. На снимке актриса запечатлена совместно со своим мужем — фигуристом Петром Чернышёвым. Ссылка в сообщении вела в аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк». До этого аккаунт бездействовал с 13 апреля.