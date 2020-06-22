Дочь Задорнова посвятила стихи родителям и опубликовала их редкие фото

https://static.news.ru/photo/f60338f2-b46c-11ea-ab7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: jzadornova/instagram.com

Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена на своей странице в социальной сети опубликовала архивные фотографии родителей и сопроводила их трогательными стихами.

Текст рифмованного послания начинается с риторического вопроса: «Ну что, все обнулились?». Елена Задорнова в стихотворении рассказала, что родилась за 16 лет до того, как сатирик и его вторая супруга Алёна Бомбина поженились. Данный факт поэтесса описала следующим образом: «Я родилась бастардом ещё до Джона Сноу», имея в виду известного персонажа сериала «Игра престолов», незаконнорождённого по сюжету.

Стихотворение Елена закончила четверостишием, посвящённым любви её родителей.

Хочу сказать, поверьте. В красивейшем обраме. Любил до самой смерти мой папа мою маму, — написала она в Instagram.

На опубликованных фотографиях запечатлены моменты совместного отдыха сатирика и его жены в разных странах мира.

Михаила Задорнова не стало в 2017 году. Его первой женой была филолог Велта Калнберзинь. От этого брака у писателя детей не осталось. Со своей второго супругой сатирик познакомился, когда девушке было 20 лет, а ему — 35.

Как ранее передавал NEWS.ru, Елена Задорнова опубликовала откровенный снимок в Сети. Совершенно обнажённая девушка прикрывается гитарой и мечтательно смотрит вверх.