https://static.news.ru/photo/08356488-cff7-11e9-b3b1-fa163e074e61_660.jpg Ольга Шукшина Фото: Ольга Шукшина/vk.com

Младшая дочь Василия Шукшина Ольга прокляла мужа своей матери продюсера Бари Алибасова и начала борьбу за авторские права отца.

У Лидии Федосеевой-Шукшиной недавно начались проблемы со здоровьем и она даже была госпитализирована в одну из Московских клиник. Адвокат Ольги Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник утверждает, что она не претендует ни квартиры, ни на другие материальные блага, пишет « Комсомольская правда ».

Есть интеллектуальные права, касающиеся произведений её отца Василия Шукшина — право публиковать, вносить изменения, разрешать театральные постановки и телепередачи. Вот единственное, что нас беспокоит, — сказала правозащитник.

Она отметила, что сейчас авторские права принадлежат четверым наследникам. У вдовы писателя основная доля. Остальная часть распределена по равным долям между тремя дочерьми — Ольгой, Марией и Катериной от предыдущей жены Шукшина Виктории Софроновой.

Авторский гонорар не большой, примерно 100 тыс. рублей в месяц. Это ещё раз подтверждает, что дело тут не в деньгах, утверждает Юлия Вербицкая-Линник.

При этом адвокат отмечает, что несмотря на сложные отношения между Ольгой и Марией Шукшиными, в вопросе правообладания наследием отца они выступают на одной стороне.

Что касается позиции Алибасова, то он сначала готов был отказаться от авторских прав на наследство, а потом передумал. Его адвокат Сергей Жорин утверждает, что финансовая сторона вопроса продюсера тоже не интересует.

Проблема в том, что по закону нельзя подписать отказную на предполагаемое наследство, как предлагала Ольга Шукшина. При этом предложенный ею документ составлен не верно, пояснил Жорин.

Ольга фактически шантажирует Алибасова, распространяя о нем грязные слухи, уверяя, что он позорит имя Василия Шукшина. Моему клиенту она предложила: сниму все претензии, если разведёшься с моей матерью. Как по-вашему, это нормально?, — сказал адвокат Алибасова.

Он также заявляет, что Ольга развернула войну с продюсером только из-за боязни потерять эти самые 100 тыс. рублей дохода, так как является безработной.

В конце августа Актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве. 18 августа, во время отдыха в Болгарии, ей стало плохо. Врачи осмотрели актрису и сделали вывод, что из-за повышения сахара и давления у неё нарушилось мозговое кровообращение, писал News.ru.